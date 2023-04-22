Врач оценил сроки восстановления Костомарова

Врач Авербах заявил, что восстановление Костомарова займет от полугода до нескольких лет

Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах оценил сроки восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит Sport24.

«Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставляют след на организме и имеют свойство возвращаться. Сначала его должны перевести из реанимации в палату, а потом в реабилитационное отделение. Это очень долгий процесс», — заявил он. Врач предположил, что восстановление Костомарова займет от полугода до нескольких лет, при этом спортсмен будет оставаться под постоянным наблюдением медиков.

17 апреля появилась информация, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием. Ранее РБК сообщал, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.