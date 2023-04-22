Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Майнц
Сегодня
16:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|29-й тур
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Лацио
Сегодня
19:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|31-й тур
Манчестер Юнайтед
Перенесён
Челси
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Виннипег Джетс
Сегодня
23:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
12:29, 22 апреля 2023Спорт

Врач оценил сроки восстановления Костомарова

Врач Авербах заявил, что восстановление Костомарова займет от полугода до нескольких лет

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах оценил сроки восстановления олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Его слова приводит Sport24.

«Сепсис, тромбоз, пневмония и остальные тяжелые осложнения оставляют след на организме и имеют свойство возвращаться. Сначала его должны перевести из реанимации в палату, а потом в реабилитационное отделение. Это очень долгий процесс», — заявил он. Врач предположил, что восстановление Костомарова займет от полугода до нескольких лет, при этом спортсмен будет оставаться под постоянным наблюдением медиков.

17 апреля появилась информация, что Костомарову предстоит перенести несколько операций. Уточнялось, что хирургическое вмешательство необходимо перед протезированием. Ранее РБК сообщал, что 46-летний фигурист будет выписан из реанимации в ближайшие два месяца.

Костомаров был госпитализирован 10 января. По информации «Московского комсомольца», фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Белгороде на месте падения авиабомбы саперы нашли взрывоопасный предмет
Экс-президент Перу сдался властям США для экстрадиции
Стилист перечислила способы подарить вторую жизнь старому пиджаку
Президент Финляндии отреагировал на призыв закрыть консульство России на Аландах
В «Росэнергоатоме» рассказали о повреждении энергоблока ЗАЭС из-за обстрелов
Взрыв прогремел в пятиэтажке на юго-западе Москвы
Российское посольство в Албании обвинило украинских дипломатов в провокации
Бывший премьер Словакии назвал вступление Украины в НАТО худшим решением
Бизнес-партнеры обвинили блогершу Лерчек в намеренном уходе от налогов
Россия решила перейти на национальные валюты при расчете за энергоресурсы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.