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06:00, 22 апреля 2023Силовые структуры

Майора ГИБДД задержали за попытку вывезти оружие из Донбасса

Сотрудники МВД задержали майора смоленской ГИБДД за попытку вывезти оружие из Донбасса

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Сотрудники МВД задержали майора смоленской ГИБДД Александра Ефимова за попытку вывезти оружие из Донбасса, об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регионального управления ведомства.

Отмечается, что 11 февраля 2023 года на пункте пропуска Донецк (Изварино) были изъяты незаконно приобретенные автомат Калашникова, 28 патронов и четыре ручные осколочные гранаты, спрятанные в багажном отделении грузовика «КамАЗ».

Сотрудники МВД установили причастность Ефимова к попытке вывезти оружие. С 15 декабря по 12 февраля майор ГИБДД находился в служебной командировке в Луганской народной республике (ЛНР).

19 апреля фигуранту предъявили обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и части 1 статьи 222.1 УК РФ (то же самое в отношении взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По первой статье максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы, по второй — до восьми лет.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали россиянина, готовившего теракт по указанию зарубежных эмиссаров.

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Марина Совина
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