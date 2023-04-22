«Нафтогаз Украины» провел переговоры с нефтяными корпорациями США

Глава «Нафтогаза Украины» Чернышов провел переговоры с нефтяными корпорациями США

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов рассказал, что провел переговоры с нефтяными корпорациями США. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам руководителя, он встретился с представителями Белого дома, а также компаний ExxonMobil и Halliburton. Кроме того, он провел беседы с членами Конгресса и сенаторами из обеих партий, чтобы заручиться поддержкой возможных американских инвестиций в украинский энергетический сектор. По данным издания, «Нафтогаз» надеется подписать соглашение с Halliburton об увеличении добычи.

Ранее суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» Украины пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. В случае отказа Москвы выполнять решение суда «Нафтогаз», согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, имеет право начать процесс признания арбитражного решения и допуска к его принудительному исполнению на территории тех государств, где находятся российские активы, подчеркивается в сообщении.