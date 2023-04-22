Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 22 апреля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности злоупотребления хурмой

Эндокринолог Тананакина: переедание хурмы может спровоцировать тошноту и боли в желудке

Фото: Jerry Wang / Unsplash

При употреблении в пищу хурмы стоит соблюдать некоторую осторожность, так как злоупотребление ею может спровоцировать тошноту и ряд других проблем со здоровьем. Об опасности переедания этой ягоды предупредила россиян эндокринолог Наталия Тананакина в беседе с «Известиями».

Врач объяснила, в хурме содержится большое количество танина — вещества, которое делает ее вязкой на вкус. Его избыток в организме, помимо тошноты, может вызвать сильные боли в желудке. Кроме того, по словам Тананакиной, танин может вступать в реакцию с желудочным соком, из-за чего волокна, кожура и семена хурмы могут преобразоваться в неперевариваемую массу.

Удаление этого образования занимает много времени: сначала массу уменьшают медикаментозными средствами, а потом извлекают хирургическим путем

Наталия Тананакинаврач-эндокринолог
Материалы по теме:
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022

Еще одна опасность заключается в высоком содержании сахара в этой ягоде, продолжила эндокринолог. По этой причине ее нужно с осторожностью употреблять в пищу людям с диабетом. Воздержаться от включения в рацион хурмы стоит и тем, кто страдает от аллергии на этот продукт, в противном случае это может стать причиной приступа удушья, подытожила Тананакина.

Ранее диетолог Светлана Павличенко развеяла миф о растительном молоке. По ее словам, этот продукт такой же полезный, как и коровье молоко. Более того, по содержанию белка соевое растительное молоко может быть сопоставимо с животным, в некоторых случаях даже превосходит его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Рита Дакота раскрыла подробности предстоящей свадьбы
ВСУ нанесли удар по российскому селу в Белгородской области
Опубликована карта боевых действий на Украине
Жительница Белгорода рассказала подробности об операции по вывозу авиабомбы
Родственники украинских военных вышли протестовать в Кривом Роге
«Химки» победили «Торпедо» в матче аутсайдеров РПЛ
Раскрыт необычный способ подготовки российских бойцов в зоне СВО
Названы способы оценить качество и свежесть продуктов в домашних условиях
У ресторана на юге Франции упал рейтинг после визита Макрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.