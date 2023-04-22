Военкор показал фото сына Пескова в зоне СВО

Военкор Косарев опубликовал фото сына Дмитрия Пескова Николая в ЧВК «Вагнер»

Военный корреспондент издания RT Роман Косарев опубликовал фотографию Николая, сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в период его службы в ЧВК «Вагнер». Снимком военкор поделился в своем Telegram-канале.

Косарев назвал Николая своим другом и братом и заявил, что тот заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер» летом прошлого года и служил в зоне специальной военной операции (СВО) в составе артиллерийской бригады.

«Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК "Вагнер"», — заявил сын Дмитрия Пескова Роману Косареву.

Военкор добавил, что до начала спецоперации на Украине Николай активно помогал детям Донбасса, пострадавшим от военных действий.

Ранее Евгений Пригожин рассказал подробности военной службы сына Дмитрия Пескова. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он взял Николая к себе и изменил ему фамилию, имя и отчество. Служил Песков в частной военной компании по подложным документам. Его настоящее имя знал лишь сам Пригожин и руководитель отдела кадров.

