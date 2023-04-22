Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:38, 22 апреля 2023Россия

Военкор показал фото сына Пескова в зоне СВО

Военкор Косарев опубликовал фото сына Дмитрия Пескова Николая в ЧВК «Вагнер»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный корреспондент издания RT Роман Косарев опубликовал фотографию Николая, сына пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в период его службы в ЧВК «Вагнер». Снимком военкор поделился в своем Telegram-канале.

Косарев назвал Николая своим другом и братом и заявил, что тот заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер» летом прошлого года и служил в зоне специальной военной операции (СВО) в составе артиллерийской бригады.

«Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК "Вагнер"», — заявил сын Дмитрия Пескова Роману Косареву.

Материалы по теме:
Железный Гиви В ДНР убит один из самых известных командиров ополчения — Михаил Толстых
Железный ГивиВ ДНР убит один из самых известных командиров ополчения — Михаил Толстых
8 февраля 2017
Попал под огонь Кто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых
Попал под огоньКто и как убил комбата «Сомали» Михаила Толстых
9 февраля 2017

Военкор добавил, что до начала спецоперации на Украине Николай активно помогал детям Донбасса, пострадавшим от военных действий.

Ранее Евгений Пригожин рассказал подробности военной службы сына Дмитрия Пескова. По словам основателя ЧВК «Вагнер», он взял Николая к себе и изменил ему фамилию, имя и отчество. Служил Песков в частной военной компании по подложным документам. Его настоящее имя знал лишь сам Пригожин и руководитель отдела кадров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в ЧВК «Вагнер»
Телеведущая Елена Малышева попала на видео в США
Глава Белгородской области показал видео уничтожения найденной авиабомбы
Названы позволяющие избежать гормональных сбоев продукты
В Белом доме допустили дефолт США
Названы причины перехода России на нацвалюты при расчетах за энергоресурсы
Военкор показал фото сына Пескова в зоне СВО
«Оренбург» одержал победу над «Факелом» в матче РПЛ
Президент Бразилии назвал условие для поездки в Россию или на Украину
В Швеции сотни людей вышли на протест против вступления страны в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.