Захватившие храм в Киевской области противники УПЦ надругались над Библией

УПЦ: группировки ПЦУ надругались над Библией в захваченном храме под Киевом

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ), захватившие храм в Киевской области, надругались над Библией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как уточняет источник, 22 апреля группировки агрессивных сторонников Православной церкви Украины (ПЦУ) после захвата Покровского храма в селе Требухов совершили «кощунственные действия» над церковной литературой.

Отмечается, что они вынесли из храма Библию и назвали мусором, а затем загрузили книги в машины и говорили кощунственные слова. Свои действия противники УПЦ снимали на видео.

22 апреля люди в военной форме спилили замки храма в селе Требухов Киевской области и захватили его. На опубликованных кадрах видно, как неизвестные прорываются в храм, в то время как прихожане толпятся на крыльце и пытаются их остановить. Посетителям храма пришлось укрываться в трапезной.