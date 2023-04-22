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11:48, 22 апреля 2023Бывший СССР

Противники УПЦ захватили храм в Киевской области

В Киевской области люди в военной форме захватили храм УПЦ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) спилили замки храма в селе Требухов Киевской области и захватили его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в эфире телеканала «Первый казацкий».

На опубликованных кадрах видно, как люди в военной форме прорываются в храм, в то время как прихожане толпятся на крыльце и пытаются их остановить. По данным телеканала, сейчас часть посетителей храма укрывается в здании трапезной, но захватчики пытаются пробраться и туда.

Ранее в апреле в Хмельницком сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии представителей власти захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Речь шла о храме Казанской иконы Божьей Матери и храме во имя великомученика Георгия Победоносца.

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Марк Успенский
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