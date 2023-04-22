Запад призвали готовиться к провалу контрнаступления Украины

The Economist: Киеву и Западу нужно быть готовыми к провалу контрнаступления ВСУ

Предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может определить будущее не только страны, но и всей Европы. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель», — говорится в материале. Автор статьи отмечает, что Киев получил достаточно вооружения от НАТО, однако, по его словам, риски высоки.

В частности, Украина имеет ограниченный запас ракет класса «земля-воздух», которые необходимы для атак по бомбардировщикам. Более того, Киеву понадобится большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны. «Таким образом, Украине и ее западным покровителям следует подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесет лишь незначительный успех, если не хуже», — пишет издание.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал прогноз о контрнаступлении Украины. По его словам, Киев добьется в нем успехов в подходящий момент.