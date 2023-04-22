Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:42, 22 апреля 2023Интернет и СМИ

Запад призвали готовиться к провалу контрнаступления Украины

The Economist: Киеву и Западу нужно быть готовыми к провалу контрнаступления ВСУ

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Предстоящее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может определить будущее не только страны, но и всей Европы. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Судьба Украины и форма западных альянсов могут зависеть от того, что произойдет в ближайшие несколько недель», — говорится в материале. Автор статьи отмечает, что Киев получил достаточно вооружения от НАТО, однако, по его словам, риски высоки.

В частности, Украина имеет ограниченный запас ракет класса «земля-воздух», которые необходимы для атак по бомбардировщикам. Более того, Киеву понадобится большое количество войск, чтобы превзойти численность обороны. «Таким образом, Украине и ее западным покровителям следует подготовиться к возможности того, что контрнаступление принесет лишь незначительный успех, если не хуже», — пишет издание.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал прогноз о контрнаступлении Украины. По его словам, Киев добьется в нем успехов в подходящий момент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»
Волочкова продемонстрировала шпагат и развеселила пользователей сети
Трамп анонсировал выход своей книги
Евродепутат сравнил преимущества Молдавии и Румынии в евроинтеграции
Украинский генерал посоветовал ВСУ использовать тактику нацистов
Юлия Меньшова поделилась ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР
В ФРГ высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»
Запад призвали готовиться к провалу контрнаступления Украины
Экс-премьера Британии обвинили в оскорблении подчиненных
Российский тренер объяснил поражение команды присутствием разгильдяя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.