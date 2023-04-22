Стало известно о стягивании военной техники ВСУ в Запорожье

Владимир Рогов: ВСУ накапливают технику на заводах подконтрольной им части Запорожья

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом стало известно со слов главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, передает РИА Новости.

Рогов заявил, что украинские военные забрали большинство крупных гражданских объектов для своих нужд. «Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Ближе к городу Запорожье используются заводы», — уточнил он.

По словам главы движения, в самом Запорожье технику разместили на заводе Запорожсталь. Он подчеркнул, что это огромное предприятие, где многие помещения и объекты закрыты от просмотра.

Ранее Рогов рассказал, что в Запорожской области участились случаи массового перехода военных ВСУ на сторону России. По его словам, военные больше не хотят воевать за режим украинского президента Владимира Зеленского, поэтому добровольно сдаются в плен.