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20:00, 22 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о стягивании военной техники ВСУ в Запорожье

Владимир Рогов: ВСУ накапливают технику на заводах подконтрольной им части Запорожья

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают военную технику на металлургических заводах и зернохранилищах в подконтрольной им части Запорожской области. Об этом стало известно со слов главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, передает РИА Новости.

Рогов заявил, что украинские военные забрали большинство крупных гражданских объектов для своих нужд. «Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения. Ближе к городу Запорожье используются заводы», — уточнил он.

По словам главы движения, в самом Запорожье технику разместили на заводе Запорожсталь. Он подчеркнул, что это огромное предприятие, где многие помещения и объекты закрыты от просмотра.

Ранее Рогов рассказал, что в Запорожской области участились случаи массового перехода военных ВСУ на сторону России. По его словам, военные больше не хотят воевать за режим украинского президента Владимира Зеленского, поэтому добровольно сдаются в плен.

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Виктория Кондратьева
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