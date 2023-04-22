США уличили в желании превратить Германию в американскую колонию

Политолог Колташов заявил, что США превращают Германию в бесправную американскую колонию

Соединенные Штаты превращают Германию в бесправную американскую колонию. Об этом заявил политолог Василий Колташов, передает «Пятый канал».

По его словам, Вашингтону необходимо, чтобы Берлин был на острие атаки против России. «Последнее десятилетие, главный страх США состоял в том, что Россия и Германия объединят усилия. И огромные ресурсы России, опыт и немецкая терпеливость и промышленность создадут совершенно другую Европу», — объяснил он.

Колташов также прокомментировал решение властей ФРГ о массовой высылке российских дипломатов. По его мнению, такая мера несет вред самой Германии, которая выполняет команды США. При этом политолог отметил, что действия, которые подаются как антироссийские, на самом деле направлены против ФРГ.

Ранее МИД Германии объяснил, что решение о высылке российских дипломатов из страны было принято в связи с желанием уменьшить «присутствие спецслужб».

О том, что Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов, стало известно 21 апреля. По данным издания «Подъем», всего из страны выдворили более 20 сотрудников. Москва пообещала ответить зеркально.