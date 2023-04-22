Потанин оценил игру Непомнящего в матче за шахматную корону

Глава «Норникеля» Потанин заявил, что скорость игры Непомнящего — следствие его таланта

Скорость игры Яна Непомнящего, который в эти дни играет матч за шахматную корону, является следствием его таланта. Об этом заявил увлекающийся шахматами глава «Норникеля» Владимир Потанин, игравший с Непомнящим в товарищеском матче в 2021 году.

Как заявил Потанин в беседе с гроссмейстером Сергеем Шиповым, в скорости Непомнящего нет ничего противоестественного и в такой серьезной игре победителем станет тот, кто ярче проявит себя. При этом игравший с Непомнящим бизнесмен подчеркнул, что более вдумчивое отношение к игре могло бы помочь шахматисту при необходимости в корне поменять статистику матча.

Он не может остановиться в нужный момент. А надо понять, что этот момент решающий. Он как бы заигрывается. Причем в этом матче было несколько моментов, когда вдумчивое отношение к какому-то одному конкретному ходу просто поменяло бы всю статистику игры Владимир Потанин

Также Потанин выразил надежду на то, что секунданты российского шахматиста в нужный момент дадут Непомнящему совет играть более осторожно и сдержанно.

При этом он сравнил бизнес и шахматы и отметил, что и спорт, и предпринимательская деятельность очень похожи, потому что «без риска ты ничего не выиграешь ни в бизнесе, ни в спорте».

Фото: Александр Китаев

Склонность к риску Потанин отметил и у соперника Непомнящего — Дина Лижэня. Бизнесмен увидел в этом отклонение от традиционной для китайских спортсменов игры.

«По стилю игры Лижэнь не играет как рациональный трудяга. Он реально давит, обостряет. Я даже не знаю, кто из них больше провоцирует. Сказал бы, что Дин. Это он втянул Яна в обмен ударами. И сейчас Дин играет как провокатор», — подчеркнул бизнесмен.

В игре против китайского спортсмена он пожелал Непомнящему удачи и добавил, что видит у российского шахматиста «дух победителя».

Президент «Норникеля» уже давно известен как спортсмен-любитель. Он играет не только в шахматы, но и в хоккей. Играть в шахматы Владимира Потанина научил отец. В школе он продолжал увлекаться шахматами, а во время учебы в МГИМО будущий бизнесмен как член институтской команды принимал участие в межвузовских соревнованиях. Потанин еще в 70-х защитил первый разряд по шахматам. Позже, став предпринимателем, он продолжал играть для себя и следить за тем, что происходит в мире больших шахмат. В 2021 году он провел товарищеский поединок с Яном Непомнящим.

