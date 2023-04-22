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01:05, 22 апреля 2023Мир

В США призвали НАТО сменить тактику в отношении России

Обозреватель Bloomberg Клут заявил, что НАТО следует сменить стратегию сдерживания России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

НАТО следует сменить тактику в отношении России и перейти к «сдерживанию путем воспрепятствования», пишет обозреватель американского издания Bloomberg Андреас Клут.

По данным автора, Североатлантический альянс придерживался стратегии сдерживания России «с помощью наказания или возмездия». «Эта модель предполагала, что в случае нападения противник сначала захватит часть территории НАТО. Затем, однако, США и другие союзники примчатся на помощь, освобождая друзей и изгоняя Россию подавляющей силой», — объяснил журналист.

Он считает, что одного лишь сдерживания возмездием уже недостаточно. «Таким образом, НАТО следует прямо подписаться под "сдерживанием путем воспрепятствования"», — призвало издание. Автор считает, что войска должны втянуться в конфликт до того, как Россия якобы «оккупирует какую-либо территорию».

«Поэтому НАТО следует объявить о планах следить за любым распространением ядерного оружия президентом РФ Владимиром Путиным. Если он поставит боеголовки в Белоруссию, то НАТО разместит свои в странах Балтии или Польше», — указало издание.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США и Европейский союз (ЕС) не стремятся к войне или уничтожению России.

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Марина Совина
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