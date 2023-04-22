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23:21, 22 апреля 2023Бывший СССР

Финский боец показал последствия российского удара по базе наемников ВСУ

РВ: финский наемник показал последствия удара, уничтожившего 120 иностранных бойцов ВСУ

Наемник из Финляндии показал последствия удара российских войск по базе иностранных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Поясняется, что речь идет об обстреле Яворовского полигона в марте 2022 года. Тогда были сразу ликвидированы 60 наемников из разных стран, еще более 50 — умерли от ран. Этот удар деморализовал действующих бойцов «иностранного легиона» и отбил желание у многих потенциальных наемников сражаться на стороне ВСУ.

13 марта 2022 года Минобороны России подтвердило уничтожение до 180 иностранных наемников в результате ударов по центрам подготовки в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский на западе Украины.

Марина Совина
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