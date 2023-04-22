Стало известно о взрыве в портовом украинском городе под Одессой

«Общественное»: взрыв произошел в портовом городе Черноморске под Одессой

Взрыв произошел в портовом городе Черноморске под Одессой. Об этом сообщает украинский портал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Издание уточнило, что факт взрыва подтвердили в полиции. Предположительно, в результате инцидента есть один раненый — об этом сообщили местные жители.

На каком именно объекте произошел взрыв, неизвестно.

Днем ранее сообщалось, что в Винницкой области из-за взрыва оказался поврежден инфраструктурный объект. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк уточнила, что речь идет не просто о критической, а о стратегической инфраструктуре.