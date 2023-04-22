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12:10, 22 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрыве в портовом украинском городе под Одессой

«Общественное»: взрыв произошел в портовом городе Черноморске под Одессой
СюжетВзрывы в Одессе:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Взрыв произошел в портовом городе Черноморске под Одессой. Об этом сообщает украинский портал «Общественное» в своем Telegram-канале.

Издание уточнило, что факт взрыва подтвердили в полиции. Предположительно, в результате инцидента есть один раненый — об этом сообщили местные жители.

На каком именно объекте произошел взрыв, неизвестно.

Днем ранее сообщалось, что в Винницкой области из-за взрыва оказался поврежден инфраструктурный объект. Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк уточнила, что речь идет не просто о критической, а о стратегической инфраструктуре.

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Марк Леонов
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