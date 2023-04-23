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17:55, 23 апреля 2023Спорт

Вице-чемпионка Олимпийских игр из России перейдет в сборную Узбекистана

Вице-чемпионка ОИ по академической гребле Анна Пракатень перейдет в сборную Узбекистана

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вице-чемпионка Олимпийских игр в соревнованиях по академической гребле среди одиночек, россиянка Анна Пракатень сменит спортивное гражданство. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Свирин рассказал, что Пракатень перейдет в сборную Узбекистана. «Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно», — заявил он.

Функционер отметил, что из-за отстранения спортсменка задумывалась о завершении карьеры, однако приняла решение продолжить карьеру, сменив флаг. «Узбекистанская федерация, с которой мы еще в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов», — добавил Свирин.

Помимо серебра Олимпийских игр, в активе Пракатень есть также золото чемпионата Европы. До 2016 года она выступала за команду Белоруссии.

Андрей Стрельцов
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