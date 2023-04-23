В Кении обнаружили 47 тел последователей религиозного культа

FP: число обнаруженных в Кении тел последователей религиозного культа выросло до 47

Число обнаруженных тел последователей культа в Кении выросло до 47. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местную полицию.

Ранее телеканала Citizen TV сообщал о нахождении сотрудниками правоохранительных органов 39 лет в рамках расследования истории с религиозным культом. Его пастор Макензи Нтенге якобы поручал членом морить себя голодом, чтобы «встретиться с Иисусом».

«Сегодня мы эксгумировали еще 26 тел, таким образом общее количество тел... достигло 47», — цитирует агентство слова начальника уголовного розыска в городе Малинди.

В апреле Макензи Нтенге задержали после обнаружения тел четырех людей, которые, как предполагается, погибли при схожих обстоятельствах.

20 апреля сотрудники полицейские обнаружили еще 12 могил во владениях Маккензи в районе города Малинди. Общее число найденных захоронений достигло 27. Полицейские продолжают прочесывать территорию, где обитал культ Good News International Church. Они находят все новые могилы и отправляют в больницы оставшихся в живых членов секты.

Работа полиции осложняется тем, что многие последователи Маккензи отказываются сотрудничать с представителями властей и прячутся от них.

Первые сообщения о смертях среди последователей пастора появились 13 апреля. Тогда полицейские обнаружили на принадлежащей ему земле четверых умерших от голода адептов, массовое захоронение и еще 11 истощенных мужчин и женщин, шестеро из которых находились в критическом состоянии. Пол Маккензи был арестован, но позже отпущен по залог.