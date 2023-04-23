Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:50, 23 апреля 2023Бывший СССР

Целью российских ударов в Харькове могли стать подкрепления ВСУ для Кременной

Целью ударов ВС России в Харькове могли стать эшелоны с подкреплением ВСУ для Кременной
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Стала известна информация о массовом ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, под удар попали промышленная зона Харькова с предприятиями военно-промышленного комплекса и, возможно, железнодорожные эшелоны с техникой и людьми на станции Купянск-Узловой, Бурлук и Шевченково. Предположительной целью такого удара стали подкрепления ВСУ для Кременной и Сватово.

Ранее стало известно, что в Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов». Глава областной администрации (ОГА) Олег Синегубов отметил, что в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели «укрощают масштабный пожар». Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил Синегубов.

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Киеве и Прибалтике осудили китайского дипломата за слова о Крыме
Стало известно о новых переговорах Месси с саудовским клубом
Водитель внедорожника избил беременную россиянку из-за дорожного конфликта
Полиция начала проверку инцидента с перевернувшейся на остановке коляской
Тело человека обнаружили после пожара в квартире в Москве
Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания
Автомобиль въехал в толпу на севере Франции
Свыше тонны зерен элитного кофе украли с московского склада
В Белоруссии начали приводить в порядок позиции размещения комплекса «Тополь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.