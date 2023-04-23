Целью российских ударов в Харькове могли стать подкрепления ВСУ для Кременной

Целью ударов ВС России в Харькове могли стать эшелоны с подкреплением ВСУ для Кременной

Стала известна информация о массовом ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, под удар попали промышленная зона Харькова с предприятиями военно-промышленного комплекса и, возможно, железнодорожные эшелоны с техникой и людьми на станции Купянск-Узловой, Бурлук и Шевченково. Предположительной целью такого удара стали подкрепления ВСУ для Кременной и Сватово.

Ранее стало известно, что в Харькове и Харьковской области Украины произошла серия взрывов. Зафиксировано по меньшей мере пять «прилетов». Глава областной администрации (ОГА) Олег Синегубов отметил, что в Харькове произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели «укрощают масштабный пожар». Кроме того, одна из ракет попала в частный сектор в селе Котляры, добавил Синегубов.

В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.