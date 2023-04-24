Россия заложит два корабля-разведчика в июле

ТАСС: Россия планирует заложить два средних разведывательных корабля проекта 03182Р в июле

Россия планирует заложить пару средних разведывательных кораблей (СРК) проекта 03182Р на Зеленодольском судостроительном заводе в июле. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

«Во второй половине июля ожидается проведение ставшего традиционным единого дня закладки кораблей на предприятиях отрасли. Под эту дату может быть приурочена закладка двух "разведчиков" проекта 03182Р», — сказал собеседник.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

СРК, которые также называют научно-исследовательскими судами, предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований Мирового океана и шельфовой зоны.

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