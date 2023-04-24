В Подмосковье подтвердили данные о рухнувшем беспилотнике

Глава муниципалитета: в Богородском округе Подмосковья упал БПЛА украинского производства

В Богородском округе Подмосковья рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Эти данные подтвердил глава муниципалитета Игорь Сухин в своем Telegram-канале.

«На территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалеку от своего дома», — написал он.

В посте Сухина не уточняется, был ли беспилотник начинен взрывчаткой, однако в пресс-службе администрации со ссылкой на Единую диспетчерскую службу округа «Интерфаксу» сообщили, что к БПЛА были прикреплены 36 брикетов с 18 килограммами пластита. Там также уточнили, что пакеты и беспилотник были изъяты.

О том, что в Богородском округе Подмосковья упал беспилотник, стало известно утром 24 апреля. Telegram-канал Shot утверждал, что БПЛА был начинен 17 килограммами взрывчатки. При этом источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что беспилотник весит около 100 килограммов.