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13:50, 24 апреля 2023Россия

В Подмосковье подтвердили данные о рухнувшем беспилотнике

Глава муниципалитета: в Богородском округе Подмосковья упал БПЛА украинского производства

Фото: Telegram-канал Baza

В Богородском округе Подмосковья рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Эти данные подтвердил глава муниципалитета Игорь Сухин в своем Telegram-канале.

«На территории Богородского округа упал беспилотник украинского производства. Его обнаружила жительница СНТ в лесном массиве, неподалеку от своего дома», — написал он.

В посте Сухина не уточняется, был ли беспилотник начинен взрывчаткой, однако в пресс-службе администрации со ссылкой на Единую диспетчерскую службу округа «Интерфаксу» сообщили, что к БПЛА были прикреплены 36 брикетов с 18 килограммами пластита. Там также уточнили, что пакеты и беспилотник были изъяты.

О том, что в Богородском округе Подмосковья упал беспилотник, стало известно утром 24 апреля. Telegram-канал Shot утверждал, что БПЛА был начинен 17 килограммами взрывчатки. При этом источник РИА Новости в экстренных службах сообщал, что беспилотник весит около 100 килограммов.

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