Китайский автодилер решил ввозить в Россию премиальные электрокары

Китайский дилер Meilin Auto решил ввозить автомобили в Россию по параллельному импорту

В России начал работать дилер Meilin Auto. Компания является филиалом одной из китайских корпораций с экспортной лицензией, сообщает Autonews.ru.

Meilin Auto решил ввозить в Россию премиальные электрокары из Китая по параллельному импорту. С его помощью производители, которые продают машины на рынках Северной Америки или Европы, смогут поставлять свою продукцию в Россию и не попасть под вторичные санкции. По словам гендиректора компании Чена Цзяхао, Meilin организует всю цепочку поставки и оформления автомобилей, будет обеспечивать их запчастями и предоставлять гарантию на машины.

Первый шоурум китайский автодилер собирается открыть в Московском регионе летом 2023 года. В нем будут представлены такие бренды, как Hongqi, Li Auto и Voyah. В дальнейшем Meilin Auto может поставлять по предзаказу машины европейских или американских брендов, сделанные для китайского рынка: Cadillac, Volkswagen или Tesla.

Китайские производители уже широко представлены на российском рынке. В марте на бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» стали собирать кроссоверы премиум-бренда Hongqi. Он должен стать в России полноценной заменой Mercedes, BMW и Audi, отметили в «Автосмарт» (дочернее предприятие дилера «Автодом», выкупившего у Mercedes завод под Солнечногорском).

Завод «Автотор» в Калининграде», где раньше собирались машины марок BMW, KIA и Hyundai, также начал собирать автомобили от китайских производителей. Например, в производство запустили кроссоверы и седаны BAIC и SWM. Машины выпускают в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией запчастей.