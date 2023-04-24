В России пятилетняя девочка съела траву в огороде и впала в кому
В Ленобласти пятилетняя девочка впала в кому после съеденной травы в огороде
В Ленинградской области пятилетняя девочка впала в кому после того, как съела траву в огороде. О происшествии под Гатчиной сообщает интернет-издание 47news.ru.
Ребенок находился за городом вместе с родственниками. К вечеру девочке стало плохо, затем она потеряла сознание. По словам родителей, незадолго до ухудшения самочувствия их дочь нашла в огороде неизвестную траву.
Госпитализированный ребенок находится в реанимации. Врачи устанавливают причину отправления.
Ранее в апреле двухлетняя девочка умерла в больнице Норильска. За месяц до этого она поступила в больницу, проглотив магниты. Самочувствие ребенка ухудшилось через несколько дней, девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.