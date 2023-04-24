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10:45, 24 апреля 2023Россия

В России пятилетняя девочка съела траву в огороде и впала в кому

В Ленобласти пятилетняя девочка впала в кому после съеденной травы в огороде

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Ленинградской области пятилетняя девочка впала в кому после того, как съела траву в огороде. О происшествии под Гатчиной сообщает интернет-издание 47news.ru.

Ребенок находился за городом вместе с родственниками. К вечеру девочке стало плохо, затем она потеряла сознание. По словам родителей, незадолго до ухудшения самочувствия их дочь нашла в огороде неизвестную траву.

Госпитализированный ребенок находится в реанимации. Врачи устанавливают причину отправления.

Ранее в апреле двухлетняя девочка умерла в больнице Норильска. За месяц до этого она поступила в больницу, проглотив магниты. Самочувствие ребенка ухудшилось через несколько дней, девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Алан Босиков
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