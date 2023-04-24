Военкор сообщил о дистанционном минировании ВСУ Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят дистанционное минирование Донецка противотанковыми минами с использованием западных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.
«Сегодня утром с использованием РСЗО M270 MLRS по Куйбышевскому району города было выпущено две ракеты MFOM AT2, начиненные противотанковыми минами», — написал военкор.
Мэр города Алексей Кулемзин сообщил в Telegram, что мины обнаружили на Колхозном проспекте от проспекта Маршала Жукова до улицы Стратонавтов и на прилегающих улицах.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ дистанционно установили немецкие противотанковые мины АТ2 на части территории Донецка. Уточняется, что это первый случай обнаружения подобных мин, которые были установлены на северо-западе города в поселке шахты «Октябрьский рудник».