Бывшая парикмахерша заработала миллионы на фетишах незнакомцев

Daily Star: в США женщина стала вебкам-моделью и заработала 100 тысяч долларов за год

29-летняя Кайли Кейн из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, стала вебкам-моделью и заработала миллионы на фетишах незнакомцев. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина работала парикмахером в течение десяти лет, но во время пандемии COVID-19 ее салон закрылся. Кейн осталась без дохода и, желая заработать, начала продавать свое ношеное белье и общаться с мужчинами за деньги. Муж американки не был против такого способа заработка и даже помогал ей переписываться с клиентами. Затем бывшая парикмахерша начала вести прямые трансляции в социальных сетях и выполняла задания людей, присылающих ей деньги. Опасаясь, что ее могут заблокировать, она вскоре перешла на специальные сайты для взрослых и стала вебкам-моделью.

Уже в течение нескольких лет Кейн общается с клиентами и регулярно выполняет их просьбы: моет машину в купальнике, танцует стриптиз, общается на откровенные темы и показывает свои ноги. За год она зарабатывает почти 100 тысяч долларов. По словам девушки, некоторые клиенты просят, чтобы она унижала и шантажировала их. А однажды ей заплатили 1,5 тысячи долларов за то, что она притворилась, что душит своего супруга ягодицами. Кейн отметила, что не соглашается выполнять просьбы клиентов, если они кажутся супругам слишком безумными.

Сейчас женщина с мужем и двумя детьми живут в доме на колесах и путешествуют по США. Кейн общается с клиентами около 15 часов в неделю и больше не привязана к месту работы. «Я никогда не смогу вернуться к "нормальной" работе и мне больше никогда не придется работать на кого-то. Мы путешествуем по стране на фургоне, и я работаю везде, где есть Wi-Fi», — говорит она.

Ранее сообщалось, что жительница США решила заняться съемками контента для взрослых и стала миллионершей из-за мошенника, выложившего ее фото без разрешения. Девушка призналась, что выросла в очень религиозной семье, и родные отрицательно относятся к ее новому призванию, но «поддерживают ее другими способами».