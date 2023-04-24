Рыбаки шесть дней провели на маленьком острове без еды и воды и спаслись

BBC News: рыбаки застряли на острове у побережья Австралии без еды и воды и спаслись

Одиннадцать индонезийских рыбаков были спасены после того, как шесть дней провели на маленьком острове у побережья Австралии без еды и воды, еще девять человек пропали без вести. Об этом сообщает BBC News.

Австралийская служба безопасности мореплавания сообщила, что застрявшие рыбаки были эвакуированы в понедельник, 17 апреля, с небольшого острова в 330 километрах к западу от города Брум, штат Западная Австралия. Еще девять человек считаются пропавшими без вести.

Выжившие рассказали, что две их лодки были разрушены мощным тропическим циклоном «Ильса». В результате одна из лодок утонула. Девять из десяти членов экипажа утонувшей лодки числятся пропавшими без вести. Единственный выживший провел в океане несколько часов, цепляясь за канистру, прежде чем его подобрали рыбаки с другой лодки.

Выживших рыбаков заметил самолет австралийской пограничной службы, после чего на спасательном вертолете их эвакуировали в Брум. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

По словам представителя пограничной службы, все рыбаки находятся в хорошем состоянии здоровья, несмотря на пережитое испытание. В настоящее время правительство Австралии работает над их возвращением на родину.

Циклон «Ильса» обрушился на Западную Австралию в середине апреля и оказался сильнейшим ураганом в регионе за последние 14 лет, но населенные территории не получили значительного ущерба.

Ранее сообщалось, что 28-летний британец, чья надувная байдарка перевернулась и потерпела крушение, провел в проливе Ла-Манш два дня и выжил. Британец двое суток находился в воде, держась за буй и питаясь водорослями и мидиями.

