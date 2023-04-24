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00:06, 24 апреля 2023Спорт

Тренер назвал пять лучших упражнений в фитнес-зале для похудения

Eat This, Not That: тренер Йорк посоветовал делать планку и приседания в целях похудения

Фото: Cathy Pham / Unsplash

Тренер Джош Йорк назвал пять лучших упражнений для занятия в фитнес-зале в целях похудения. Его слова приводит портал Eat This, Not That.

Начать тренировку специалист посоветовал с классических приседаний. «Приседания задействуют множество мышц нижней части тела, поэтому отлично подходят для наращивания мышечной массы и повышения частоты сердечных сокращений, что поможет вам сбросить вес», — заявил Йорк.

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Затем, по словам специалиста, необходимо выполнить сгибания рук с гантелями. «Расставьте ноги на ширине бедер. Руки вытяните вдоль туловища. Поднимите гантель к плечу, согнув локоть, а затем вернитесь в исходное положение», — пояснил тренер. Он отметил, что выполнять движения можно поднимая руки одновременно или попеременно.

Для проработки мышц рук эксперт порекомендовал также делать тягу в наклоне. «Поставьте на тренировочную скамью правую руку и правое колено. Левую руку с гантелью вытяните вдоль тела, на вдохе подтяните ее к корпусу, а затем опустите», — добавил специалист. Упражнение необходимо повторить с другой стороны.

Гантели, по словам тренера, также подойдут в качестве утяжелителей для проработки икроножных мышц. Для этого необходимо подняться на ступеньку или платформу так, чтобы пятки оставались на весу. Затем встать на носочки, после чего вернуться в исходное положение. Завершить тренировку Йорк посоветовал планкой на локтях.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова назвала эффективные упражнения для избавления от целлюлита. Эксперт посоветовала выполнять выпады, ягодичный мост и приседания «пружина».

Андрей Стрельцов
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