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13:09, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Воля рассказал о жизни с Галустяном в одной квартире

Павел Воля рассказал, что в начале карьеры они с Михаилом Галустяном жили в одной квартире

Кадр: ТНТ

Российский комик, шоумен Павел Воля рассказал, что в начале карьеры он жил в одной квартире с коллегой Михаилом Галустяном. Подробности он раскрыл в своей передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ, гостем которой стал Галустян. Запись эфира доступна на Rutube.

«Мало кто знает, но мы с Мишей [Галустяном] знакомы тысячу лет. Ты помнишь вообще, что мы с тобой жили в одной квартире?» — обратился Воля к гостю.

По словам ведущего, тогда он работал на своей первой работе и был сценаристом в развлекательном шоу «Добрый вечер с Игорем Угольниковым», которое выходило с 1997 года. Зарплата Воли составляла 100 долларов, в то время как за аренду квартиры ему приходилось платить 200 долларов. Юморист отметил, что еще 100 долларов на оплату ему давал капитан команды КВН «Утомленные солнцем» Руслан Хачмамук, планировавший жить в этой квартире во время поездок в Москву.

«Я помню, у меня какие-то часы были, я их продал и Паше 300 рублей дал. Говорю: "Паш, поешь, пожалуйста, поешь"», — добавил Галустян.

В том же выпуске передачи Воля подколол своего коллегу и ведущего шоу Первого канала «Вечерний Ургант» Ивана Урганта из-за сравнения зрителями их программ. Он с иронией указал на неуникальность передачи «Вечерний Ургант».

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Маргарита Щигарева
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