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12:11, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Воля подколол Урганта из-за его шоу

Шоумен Воля пошутил над Иваном Ургантом, заявив о неуникальности его вечернего шоу

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский юморист, шоумен Павел Воля пошутил над коллегой Иваном Ургантом, заявив о неуникальности программы «Вечерний Ургант». Слова комика прозвучали в его передаче «Шоу Воли» на ТНТ, выпуск которой доступен на Rutube.

Воля отметил, что после премьеры его проект сравнивали в сети с передачей Ивана Урганта. «Вы все пишете о том, что у Ивана уникальная, ни на что не похожая программа, я абсолютно поддерживаю, ребята. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах в Америке, больше нигде», — подколол шоумен коллегу.

«Шоу Воли» выходит на ТНТ с 16 апреля. В программе комик беседует с приглашенными звездами, обсуждает публикации известных личностей в соцсетях, актуальные события недели и не только. Кроме того, юморист Илья Соболев в эфире комментирует новости.

После премьеры проекта ряд зрителей в комментариях под первым выпуском на Rutube сравнили передачу с «Вечерним Ургантом». «Не "Вечерний Ургант", конечно, но смотреть можно», «Слабая пародия на Урганта, только хуже», — высказались пользователи видеохостинга. Вместе с тем другие сочли, что проект не уступает передаче Урганта.

Ранее участник команды шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков оценил перспективу возвращения передачи в эфир Первого канала. Он заявил, что программа не была закрыта.

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Маргарита Щигарева
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