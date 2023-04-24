49-летняя Хайди Клум показала фанатам откровенное видео в мини-платье

49-летняя модель Хайди Клум снялась в обнажающем часть ягодиц мини-платье

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде и показала видео фанатам. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица предстала на размещенных кадрах в золотистом блестящем мини-платье. Она позировала, повернувшись спиной к камере и танцуя. При этом ткань обнажала часть ягодиц знаменитости, которая надела под наряд стринги Т-образной формы. Кроме того, Клум распустила волосы, уложив их волнами, подчеркнула глаза черной подводкой, накрасила губы нюдовой помадой и дополнила образ черными высокими сапогами с широкими голенищами.

В сторис модель также ответила на вопросы пользователей о муже — 33-летнем гитаристе немецкой группы Tokio Hotel Томе Каулице. Она встретила будущего избранника на вечеринке по случаю дня рождения их общего друга Михаила Михальски, на которую не хотела идти, и назвала любовь главным секретом их отношений.

Ранее дочь Хайди Клум Лени посетила музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде. 18-летняя знаменитость появилась на мероприятии в бикини черного цвета и вельветовых зеленых оверсайз-брюках с заниженной линией талии. Кроме того, девушка надела бейсболку в стиле милитари бренда Metalwood Studio, грубые кожаные ботинки и широкие солнцезащитные очки.