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03:20, 24 апреля 2023Мир

В США раскритиковали идею Макрона привлечь к переговорам по Украине Китай

Bloomberg: в США и ЕС назвали «угрозой» идею Макрона привлечь к переговорам по Украине КНР
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: IMAGO / LIONEL URMAN / Global Look Press

В США и Евросоюзе раскритиковали идею президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай к переговорам между Россией и Украиной. Некоторые члены ЕС назвали инициативу политика «угрозой единству блока», написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Как пишут журналисты, президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить доверие Запада в преддверии контрнаступления. При этом сомнения в его успешности и мирная инициатива французского лидера «ставят под угрозу единый фронт союзников».

Идею политика жестко раскритиковали в ЕС и Штатах. Источники сообщили агентству, что в Белом доме раздражены тем, что Макрон «занимается фрилансом» в деликатном дипломатическом вопросе.

Ранее журналисты Bloomerg написали, что стремление французского лидера разработать план по мирному урегулированию на Украине совместно с Пекином вызвало критику у ряда западных чиновников и политиков, которые считают, что такие усилия преждевременны.

Власти некоторых европейских стран считают, что стратегия Макрона может «внести неразбериху» и помешать выполнению одного из условий Киева по отказу Москвы от занятых ею территорий.

18 апреля стало известно, что президент Франции намерен обратиться к Китаю с планом, который может поспособствовать переговорам России и Украины. Как уточнялось, политик поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну совместно с главным дипломатом КНР Ван И разработать рамочную программу, которая могла бы послужить основой для будущего диалога.

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Марина Совина
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