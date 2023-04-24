Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Аталанта
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|31-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Сиэтл Кракен
Завтра
05:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
17:53, 24 апреля 2023Спорт

Тренер «Реала» оценил возможность возвращения Месси в «Барселону»

Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что возвращение Месси в «Барселону» не проблема для него

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил возможность возвращения аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону». Его слова приводит As.

«Месси может делать все, что захочет. "Барселона" — тоже. Для меня это не проблема», — заявил специалист.

Анчелотти подчеркнул, что ему нравится, как играет 35-летний аргентинец. Он посчитал, что для чемпионата Испании возвращение игрока скажется в лучшую сторону.

20 апреля Mundo Deportivo сообщила, что «Барселона» хочет подписать Месси на один или два года. Подчеркивалось, что второй вариант предпочтителен, так как позволит увеличить доход от возвращения футболиста и даст возможность задействовать форварда в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба, которое будет отмечаться в сезоне-2024/2025.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Песков высказался о здоровье Путина
Тренер назвал полезные для женщин мужские упражнения
Пригожин рассказал о «перемалывании» ВСУ в Артемовске
Российского «положенца» обвинили в организации АУЕ и игр в покер в колонии
Филипп Киркоров оценил вероятность эмиграции из России
В Китае собрались построить дома на Луне
Певица МакSим вышла на связь с фанатами после долгого молчания
Крупнейшая экономика Европы начала расти лучше ожиданий
Российский снайпер наказал украинского военного за оскорбительный жест
Песков заявил о гордости за служившего в ЧВК «Вагнер» сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.