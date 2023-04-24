Тренер «Реала» оценил возможность возвращения Месси в «Барселону»

Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что возвращение Месси в «Барселону» не проблема для него

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил возможность возвращения аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в «Барселону». Его слова приводит As.

«Месси может делать все, что захочет. "Барселона" — тоже. Для меня это не проблема», — заявил специалист.

Анчелотти подчеркнул, что ему нравится, как играет 35-летний аргентинец. Он посчитал, что для чемпионата Испании возвращение игрока скажется в лучшую сторону.

20 апреля Mundo Deportivo сообщила, что «Барселона» хочет подписать Месси на один или два года. Подчеркивалось, что второй вариант предпочтителен, так как позволит увеличить доход от возвращения футболиста и даст возможность задействовать форварда в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба, которое будет отмечаться в сезоне-2024/2025.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023-го с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.