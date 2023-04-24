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15:05, 24 апреля 2023Культура

Умерла дочь лидера рок-группы «Алиса»

Скончалась 36-летняя дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Globallookpress.com

Скончалась 36-летняя Мария Кинчева-Панфилова, дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Об этом пишет KP.RU.

Известно, что женщина умерла в результате внезапной остановки сердца. Отпевали ее в московском храме Трех Святителей на Кулишках.

Мария Кинчева-Панфилова — дочь жены фронтмена «Алисы» от первого брака. Музыкант воспитал падчерицу, как родную, и официально удочерил. Кинчева-Панфилова вела непубличный образ жизни. Она закончила театроведческий факультет ГИТИСа. В последнее время работала в качестве исполнительного продюсера, организовывая различные съемки.

В 2017 году Кинчева-Панфилова вышла замуж за Петра Горбачева. У них уже к тому времени рос сын Лука, который родился в 2011 году. В 2019-м Константин Кинчев поместил рисунки внука на обложку 21-го студийного альбома «Алисы» — «Посолонь».

Ранее сообщалось о смерти основателя и художественного руководителя театра «Кремлевский балет», народного артиста России Андрея Петрова. Он скончался на 78-м году жизни.

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Сергей Равин
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