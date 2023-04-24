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09:05, 24 апреля 2023Культура

Киркоров оценил возможность уехать из России

Певец Киркоров категорически исключил возможность отъезда из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и Фактам».

По словам артиста, он сделал свой выбор в пользу России, и его поддерживает вся семья. Он отметил, что в любых заграничных поездках «через пару-тройку недель уже тянет обратно» в Россию. Кроме того, в Москве живет его 90-летний отец, его дети и его публика.

«Имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России», — сказал Киркоров.

Исполнитель пояснил, что его патриотическая позиция выражается не в громких лозунгах, а в песнях, в афишах «Филипп Киркоров в Кремле». «И это уже позиция. Я здесь, я в России», — заключил он.

В беседе с изданием Киркоров рассказал о последней встрече с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским. Исполнитель также вспомнил, как в начале карьеры Зеленский полгода жил у него бесплатно в квартире в Филипповском переулке, когда у него не было возможности снимать отдельное жилье в столице.

Марина Совина
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