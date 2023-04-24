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15:26, 24 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно об избрании кураторов контрнаступления ВСУ

«УП»: президент Украины Зеленский выбрал десять кураторов бригад ВСУ для контрнаступления

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления, которые будут отвечать за комплектацию бригад Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

По информации СМИ, в начале апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пригласил на совещание более десяти человек, среди которых были руководители силовых ведомств, несколько министров, депутаты и другие чиновники, имена которых не разглашаются. Во время встречи Ермак заявил присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от украинского лидера: «Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления».

После этого чиновники получили информацию о нуждах их бригад. УП отмечает, что кураторы отвечают за оснащение этих подразделений ВСУ, они должны найти то, чего не хватает военным. По словам собеседника издания, многие чиновники знают, как правильно и быстро наладить цепочки поставок. Он подчеркнул, что часто речь идет о политических связях внутри Украины и за рубежом.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в Европейском союзе (ЕС) не верят в успешное контрнаступление ВСУ в 2023 году. Чиновники ЕС полагают, что украинским военнослужащим удастся продвинуться не дальше 30 километров, так как Россия «успела занять оборонительные позиции перед надвигающимся наступлением».

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Кристина Есикова
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