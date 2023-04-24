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17:31, 24 апреля 2023Россия

Двух российских пенсионеров нашли мертвыми в квартире

В Магнитогорске в квартире нашли мертвыми двух пенсионеров 83 и 67 лет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинской области в квартире нашли тела двух пенсионеров. Об этом в понедельник, 24 апреля, со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Ura.Ru.

Мертвых россиян обнаружили на улице Лесопарковой в Магнитогорске. Уточняется, что видимых признаков насильственной смерти на телах не было. Как долго тела пролежали в помещении, не уточняется.

Одному из погибших было 83 года, второму — 67. Обстоятельства их смерти устанавливаются.

Ранее в апреле тело пенсионера нашли в Пермском крае. Оказалось, что оно пять лет пролежало в одной из квартир в городе Лысьве. Соседи заявили, что трупного запаха они не чувствовали.

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Евгения Куликова
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