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05:40, 24 апреля 2023Путешествия

Россиянка побывала на Мальдивах и развеяла миф о пафосном отдыхе

Читательница «Дзен» побывала на Мальдивах и развеяла миф о дорогом и скучном отдыхе

Фото: Zoonar / Legion-media.ru

Российская туристка побывала на Мальдивах и развеяла миф о пафосном отдыхе в популярной курортной стране Азии. Своим мнением она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что всегда мечтала отправиться на Мальдивы, однако ее супруг был против отдыха на островах, поскольку считал курорт «дорогим, ленивым и скучным». По словам россиянки, в итоге ее муж влюбился в страну и выбранный отель.

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Читательница портала рассказала, что недельный тур с размещением в четырехзвездочном отеле Malahini Kuda Bandos обошелся в 228 тысяч рублей на двоих без авиабилетов. «При таком колоссальном росте цен на туры Мальдивы уже кажутся вполне адекватными, — добавила она. — (…) Тут очень красиво и атмосферно, просто завтрак в этом месте превращается в какую-то волшебную сказку».

Путешественницу также поразили белоснежный песок, бирюзовое море и беседки в колониальном стиле. «А еще добавьте богатый подводный мир (домашний риф отеля просто супер!) и великолепную кухню. — заявила она. — Есть и вечерняя программа, дискотеки, живая музыка, танцы в баре на пляже».

Ранее в апреле российские туристы обогнали иностранцев по поездкам на Мальдивы. Так, с начала 2023 года по 17 апреля на любимый курорт богачей отправились 611,5 тысячи путешественников. По данным ведомства, список иностранных гостей возглавляет Россия. За вышеуказанный период Мальдивы посетили более 74 тысяч россиян.

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Фариза Бацазова
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