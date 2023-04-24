В России заявили об исчерпании санкций ЕС

Глава Минфина Силуанов: ЕС исчерпал возможности санкций, которые причинят боль России

Евросоюз исчерпал все возможные санкционные инструменты против России, заявил министр финансов Антон Силуанов на марафоне «Знание. Первые». Его слова приводит РИА Новости.

«Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался», — указал он. Глава ведомства отметил, что в блоке уже не знают, «что бы такого сделать, чтобы сделать больно России».

Ранее о сложностях в согласовании новых санкций говорили и в Европе. Глава евродипломатии Жозеп Боррель по прибытии в Люксембург на встречу глав европейских ведомств сообщил, что главам МИД стран ЕС пока сложно одобрить новый пакет антироссийских санкций. Однако он подчеркнул, что страны продолжают обсуждение 11-го пакета ограничительных мер против России.

В Евросоюзе уже неоднократно, начиная с лета 2022 года, говорили о скором исчерпании санкционного потенциала против России. В Москве же предупреждают, что новые ограничения чреваты ударом по мировой экономике.