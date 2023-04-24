Крупные банки стали отказывать в обслуживании российским компаниям

«Ведомости»: банк HSBC стал отказывать в транзакциях компаниям из РФ из-за санкций Украины

Крупные международные банки стали отказывать в обслуживании российским IT-компаниям из-за украинских санкций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Собеседник газеты в фирме из украинского санкционного списка заявил, что крупнейший банк Гонконга HSBC не стал проводить оплату по контракту с зарубежным партнером. Банк объяснил отказ решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которое размещено в базе данных Dow Jones, крупнейшего агрегатора данных о санкциях. Эту информацию подтвердил еще один источник, близкий к поставщику IT-решений.

«Ведомости» также выяснили, что с подобными трудностями в нескольких иностранных кредитных организациях столкнулись IT-компания «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution, попавшие в украинский санкционный список. Меры Киева ударили и по физлицам — им перестали открывать счета в банках Армении и Турции.

В середине апреля президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение СНБО о введении санкций против 254 юридических и 438 физических лиц из России и Белоруссии. Страна на 10 лет заблокирует их активы, а также прекратит с ними торговлю, частично или полностью прекратит транзит их продукции по территории Украины. Кроме того, лица из списка не смогут вывести из страны свой капитал.

Для крупных банков не имеет значения, какая страна ввела санкции против их клиента, рассказала специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Им может быть это и вовсе неизвестно, так как при проверке кредитные организации ориентируются на одну из комплаенс-баз, такую как Dow Jones. Чаще всего подсанкционным компаниям в них просто присваивают статус S (санкции) без уточнения, какое именно государство наложило ограничения.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов добавляет, что украинские санкции с высокой вероятностью могут привести к аналогичным ограничениям со стороны западных юрисдикций, так как для западных санкционных режимов характерна тесная координация.

Почти все участники Ассоциации разработчиков и производителей электроники испытывают проблемы с финансовой логистикой с начала апреля, рассказал исполнительный директор организации Иван Покровский. Он связал трудности с 10-м пакетом европейских санкций, который утвердили в феврале.