Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:43, 24 апреля 2023Культура

В Одессе педагога художественного училища уволили из-за преподавания на русском

В Одессе педагога художественного училища уволили из-за преподавания на русском языке

Фото: Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock / Fotodom

82-летнего педагога Одесского театрально-художественного училища уволили из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, один из учеников учреждения отказался изучать творчество русских композиторов Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова, а также пожаловался на учительницу, которая преподает на русском. Руководство училища предложило сотруднице написать заявление об увольнении по собственному желанию и напомнило ей о требовании языкового закона, подписанного на Украине в 2019 году.

В середине апреля Одесский национальный академический театр оперы и балета уволил главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича из-за его выступления в театре супруга оперной певицы Анны Нетребко в Азербайджане.

Ранее украинский иллюстратор Сергей Майдуков отказался от премии мира имени Эриха Марии Ремарка, главная награда на которой была присуждена российской художнице Людмиле Улицкой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота катерами
Силуанов прокомментировал возможный запрет экспорта ЕС в Россию
В НАТО не нашли рабочих для производства боеприпасов и техники для Украины
Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец
Задержанные за поджог железной дороги россияне признались еще в двух диверсиях
Украина отложила атаку на территорию России по указанию США
Александр Гудков оценил вероятность возвращения «Вечернего Урганта» в эфир
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Запад признал ответственность Киева за убийство Дарьи Дугиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.