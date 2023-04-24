В Одессе педагога художественного училища уволили из-за преподавания на русском языке

82-летнего педагога Одесского театрально-художественного училища уволили из-за преподавания на русском языке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, один из учеников учреждения отказался изучать творчество русских композиторов Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова, а также пожаловался на учительницу, которая преподает на русском. Руководство училища предложило сотруднице написать заявление об увольнении по собственному желанию и напомнило ей о требовании языкового закона, подписанного на Украине в 2019 году.

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