Опубликованы фото упавшего в Подмосковье беспилотника со взрывчаткой

Опубликованы фотографии упавшего в Московской области беспилотника со взрывчаткой

В сети опубликованы фотографии беспилотного летательного аппарата, упавшего в Подмосковье. Снимки выложил Telegram-канал Shot.

Также названа модель аппарата. По информации канала, на снимках изображен дрон-камикадзе UJ-22 Airborn. Ранее сообщалось, что эта модель разработана на Украине.

О падении беспилотника на территории Московской области стало известно утром в понедельник, 24 апреля. Предположительно, дрон был начинен канадскими взрывными зарядами М112.

Telegram-канал Mash сообщил, что аппарат упал днем 23 апреля, перед этим он зацепился за деревья. Обломки на месте крушения первыми заметили местные жители. Они сообщили о находке силовикам.

Ранее украинский беспилотник был сбит из автомата в небе над Курской областью. Дрону удалось пролететь по российской территории около 500 метров. При попытке атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.