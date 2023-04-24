Бывшая участница «Фабрики звезд» сравнила шоу со страшным сном

Саша Савельева рассказала, что многие участники «Фабрики звезд» хотели бы забыть шоу

Певица и участница первого сезона реалити-шоу «Фабрика звезд» Александра Савельева рассказала, как многие герои программы относятся к передаче спустя годы после съемок. В сторис в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Савельева отметила, что многие экс-участники реалити-шоу сравнили его со страшным сном.

Артистка вспомнила, как несколько лет назад, занимаясь организацией концерта в честь 15-летия «Фабрики звезд», звонила многим бывшим участникам программы. «Когда я обзванивала участников "Фабрики звезд", я от многих услышала, что они хотели бы забыть это как страшный сон», — поделилась она.

«Почему многие их тех, кто участвовал в "Фабрике звезд", те, кто успешно ее прошел, многие из них не хотят себя связывать с "Фабрикой звезд"?» — задалась вопросом Савельева и добавила, что считает участие в шоу большим шагом.

При этом, по мнению певицы, для многих участие в реалити-шоу действительно могло быть травмирующим опытом. Она уточнила, что герои передачи все время находились под камерами, а также сталкивались с тем, что их намеренно провоцировали на «эмоции и интересное поведение».

Ранее участник четвертого сезона «Фабрики звезд» Юрий Титов признался, что ему было психологически тяжело на шоу. «Там едет крыша немножечко, потому что окна отсутствуют. Ну они есть, но там темнота за окнами. Ты не видишь утро, ночь. Это очень влияет», — рассказал Титов. Кроме того, певец пожаловался, что на проекте было практически невозможно остаться одному.