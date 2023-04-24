Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:13, 24 апреля 2023Россия

Россиянка разгромила топором магазин и попала на видео

В Тверской области женщина с топором разгромила витрины магазина

Жительница Ржева Тверской области разгромила топором витрины одного из местных магазинов. Инцидент попал на видео, которое опубликовано в группе «Ржев Сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как россиянка в меховой шапке, очках и теплом пальто осматривает товар, что-то спрашивает у продавщицы, но внезапно выходит из себя и начинает бросать в сотрудницу магазина все, что попадется под руку, и оскорблять ее. Параллельно с этим работница берет сотовый, чтобы вызвать полицию, и просит клиентку покинуть помещение. Однако агрессивная женщина хватает с одной из полок топор и разбивает стеклянные витрины, а также ломает монитор компьютера, калькулятор и терминал оплаты, после чего метает в орудие в продавщицу и покидает павильон.

В комментариях к посту некоторые горожане написали, что сталкивались с ней на улицах, и при этом россиянка вела себя странно. По словам одной из местных жительниц, женщине 42 года, и она имеет психическое заболевание.

Как пишет портал «Вести Тверь», в данный момент полиция изучает запись с камеры наблюдения и устанавливает личность нарушительницы.

Ранее в Новосибирске женщина разгромила супермаркет. Момент инцидента попал на видео. За записи видно, как покупательница сбрасывает с полок алкоголь. По информации местных журналистов, таким образом россиянка выместила злость после известия об угоне ее машины.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
США захотели удостовериться в успехе наступления Киева
Индия сообщила о задержках при оплате российской нефти
21-летний студент из Петербурга погиб в ходе СВО
Выход в открытый космос по российской программе перенесли
Театр наций в Москве отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Стало известно об избрании кураторов контрнаступления ВСУ
В США предположили неудачу нового украинского наступления
В США заявили о фактическом контроле над некоторыми действиями ВСУ
Американский боксер захотел получить российское гражданство
Россиянкам назвали модные фасоны платьев на 2023 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.