Стало известно об ударе по складу с украинской техникой под Николаевом

РИА Новости: российские военные ударили по складу с украинской техникой под Николаевом

Российские военные нанесли артиллерийский удар по складу с украинской техникой в Николаевской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Солончаки уничтожен склад материальных средств ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру")», — сказал он. По словам собеседника агентства, были уничтожены две единицы автомобильной техники и три лодки.

Кроме того, украинская армия потеряла 17 военных погибшими и десять ранеными. Также в районе Ольговки в Херсонской области российская артиллерия уничтожила 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом. Уточняется, что в результате погибли четыре бойца ВСУ, еще трое получили ранения.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска потеряли до 45 военных при боях на херсонском направлении. Помимо этого, уничтожены три автомобиля. На донецком направлении российские военные уничтожили до 200 бойцов ВСУ. Подразделения «Южной» группировки российских войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Калинина и Григоровка Донецкой народной республики.