В Орловской области отремонтируют дворы за 17 миллионов рублей

В Ливнах в Орловской области отремонтируют девять дворов за 17 миллионов рублей

В Орловской области благоустроят девять дворов за 17 миллионов рублей. Об этом сообщает местный портал KP.RU.

По информации издания, ремонт дворовых территорий запланирован в Ливнах на улицах Московской, Дзержинского, Филиппова, Пушкина, Горького и Фрунзе, а также Денисова и Маркса. Известно, что на пяти участках подрядчики уже приступили к исполнению контрактных обязательств.

Отмечается, что завершить все строительные работы планируют до конца июля 2023 года.

В августе 2022 года в Нальчике также провели ремонт дворов многоэтажек. Дворы принялись обновлять в честь столетнего юбилея государственности Кабардино-Балкарской Республики. В частности, восстановлению подлежали дворы на трех проспектах столицы: Ленина, Шогенцукова и Кулиева. Отмечается, что на ремонт территорий город направил 50 миллионов рублей.