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10:30, 25 апреля 2023Культура

Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга

Актриса Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга, продюсера Арчила Геловани

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга, кинопродюсера Арчила Геловани. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, иск связан с взысканием денежных средств по договору найма. О подробностях дела, а также точной сумме взыскания не сообщается.

Артистка вышла замуж за продюсера в 2012 году. В браке у пары родилось двое детей, а спустя семь лет Акиньшина заявила о намерении развестись. Актриса так и не подала документы на развод, поэтому официально все еще состоит в браке с Геловани.

Известно, что с 2020 года звезда фильма «Стиляги» состоит в отношениях со своим коллегой, российским актером театра и кино Данилой Козловским.

Ранее российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что разводится со второй супругой Юлией спустя полтора года после свадьбы.

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Анастасия Астахова
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