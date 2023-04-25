Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга

Актриса Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга, продюсера Арчила Геловани

Российская актриса Оксана Акиньшина подала в суд на своего супруга, кинопродюсера Арчила Геловани. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, иск связан с взысканием денежных средств по договору найма. О подробностях дела, а также точной сумме взыскания не сообщается.

Артистка вышла замуж за продюсера в 2012 году. В браке у пары родилось двое детей, а спустя семь лет Акиньшина заявила о намерении развестись. Актриса так и не подала документы на развод, поэтому официально все еще состоит в браке с Геловани.

Известно, что с 2020 года звезда фильма «Стиляги» состоит в отношениях со своим коллегой, российским актером театра и кино Данилой Козловским.

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