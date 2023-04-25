Названы самые недооцененные морские курорты России

Каспий и Балтика названы самыми недооцененными местами для пляжного отдыха в России

Россиянам, планирующим летний отпуск, перечислили интересные, но малоизвестные морские курорты страны. Список публикует РИА Новости со ссылкой на экспертов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Так, одним из самых недооцененных мест России для пляжного отдыха специалисты назвали Каякентский район в восточной части Дагестана. Отмечается, что на побережье Каспия отдыхающие смогут насладиться длинным курортным сезоном, теплым морем, широкой песчаной полосой и традиционным дагестанским домашним сервисом. Для желающих совместить отдых с лечением доступны термальные источники и лечебные грязи.

Также конкуренцию курортам Черного и Азовского морей может составить Балтика. «При средних летних температурах около 20 градусов (что моря, что воздуха) купание в Сестрорецке — скорее обязательный ритуал, чем долгое наслаждение. Тем не менее это один из старейших российских курортов», — рассказали в пресс-службе ВШБ. Отмечается, что купание туристы могут заменить многокилометровыми велосипедными прогулками вдоль Финского залива или парусным спортом.

Помимо этого соотечественникам предлагается провести летний отпуск в Приморском крае. Наиболее популярным для купания местом является остров Русский, расположенный в заливе Петра Великого Японского моря. «Остров уже сегодня стал точкой притяжения любителей пляжного отдыха и имеет приличную инфраструктуру. Кроме того, там интересные экскурсионные программы, включающие как природную составляющую — Русский обладает уникальной по очертаниям береговой линией, так и историческую — крепостные сооружения второй половины XIX века», — рассказали эксперты.

Еще одним малоизвестным направлением страны является побережье Белого моря в Карелии. Здесь можно не только провести время на пляже, но и заняться рыбалкой, сбором ягод и грибов. «Главный аттракцион, за которым туристы едут в поселок Нижняя Пулонга, — плавание с белухами, — добавили собеседники агентства. — Это развлечение только для взрослых. Детям можно пообщаться с животными и покормить их с берега».

Ранее турагент и основатель турфирмы «Инна Тур» Инна Аверьянова назвала россиянам достойную альтернативу пляжному отдыху за рубежом — она посоветовала провести летний отпуск на берегу Черного, Каспийского или Азовского морей. Также среди туристов востребован отдых в Махачкале и Минеральных Водах.