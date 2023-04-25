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20:30, 25 апреля 2023Из жизни

Мужчина получил тяжелые ожоги из-за взрыва зарядного устройства в кармане

В Австралии мужчина получил ожоги третьей степени из-за взрыва портативного аккумулятора

Кадр: Nine

Житель города Мельбурн, Австралия, занимающийся установкой кондиционеров, получил тяжелые ожоги, после того как в его кармане взорвалось зарядное устройство. Об этом сообщает Daily Mail.

Взрыв портативного аккумулятора произошел в начале апреля, когда мужчина по имени Мэтью поднимался по лестнице во время работы. Внезапно он услышал шипящий звук и, опустив взгляд на штаны, увидел, что они загорелись. «Я думал, что все мое тело загорится, и тогда я просто сгорю заживо», — рассказывает он.

Мэтью удалось потушить возгорание и самостоятельно добраться до ближайшего ресторана. Он несколько раз пытался вызвать такси: один водитель отменил поездку, а второй не разрешил ему сесть в салон. Только с третьей попытки мужчина смог сесть в такси и доехать до больницы. Мэтью, получивший ожоги третьей степени, перенес операцию по трансплантации кожи с правой ноги на левую ногу и руку.

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Сейчас он проходит лечение в ожоговом отделении в больнице. Мужчина, испытавший мучительную боль, предупредил, что подобный несчастный случай может случиться с каждым. «Это было похоже на то, как если бы кто-то взял чугунный чайник прямо с плиты и прикладывал бы его к колену», — утверждает он.

Отмечается, что компания, зарядное устройство которой взорвалось в кармане у Мэтью, отозвала несколько портативных аккумуляторов из соображений безопасности. Неизвестно, был ли аккумулятор мужчины в числе отозванных устройств.

Ранее сообщалось, что житель Таиланда взял в руки заряжающийся телефон и умер от удара током. Когда полиция обнаружила тело мужчины, он лежал на боку, из его рта капала кровь, а на правой руке был ожог.

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Алиса Удовик
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