Пляжная европейская страна снова начала выдавать россиянам многократные визы

TourDom: Болгария снова начала выдавать туристам из России мультивизы

Болгария снова начала выдавать россиянам мультивизы. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает TourDom со ссылкой на специалистов, занимающихся посредническими услугами по оформлению документов.

По информации портала, теперь отечественные туристы, планирующие отдых в пляжной европейской стране, снова могут получить многократные визы. «Возможность подаваться на мультивизы снова открыли, ждем выхода первых паспортов из посольства», — отметили собеседники издания.

Отмечается, что ранее посольство Болгарии в России на протяжении нескольких недель оформляло исключительно однократные визы. По одной из версий, это было связано с желанием сократить количество поездок туристов в другие страны — болгарская виза также дает право на въезд в Румынию и на Кипр. По другой версии, причиной изменения визовой политики стали перестановки в посольстве.

В марте отельеры Болгарии пожаловались на отток российских отдыхающих, составлявших 70-80 процентов въездного турпотока. Сейчас представители гостиничной сферы надеются, что места в пустующих отелях займут путешественники из Румынии по мере заполнения курортов на их родине.