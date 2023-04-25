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12:02, 25 апреля 2023Из жизни

Мужчина два месяца ел по 16 котлет в день и похудел

Шотландский скалолаз Маклауд два месяца питался исключительно котлетами и улучшил здоровье

Фoто: Unsplash

44-летний шотландский скалолаз Дейв Маклауд утверждает, что ему удалось похудеть и улучшить здоровье благодаря необычной диете. В течение двух месяцев он питался исключительно фастфудом, пишет The Sun.

Каждый день Маклауд ел от 12 до 16 котлет из бургеров, купленных в ресторанах быстрого питания. Он считает, что в результате стал более выносливым и подтянутым, а его психическое здоровье улучшилось. Мужчина отметил, что теперь во время тренировок может удерживать больший вес и гораздо дольше висеть на одной руке.

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Помимо этого, по словам Маклауда, он сбросил три килограмма и избавился от экземы. «Я не предлагаю всем садиться на мясную диету. Но радикальные диеты, подобные этой, возможно, стоит рассматривать как терапию», — говорит он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании похудел на 28 килограммов, питаясь сыром. Прежде мужчина питался продуктами с высоким содержанием глютена, поглощая до четырех тысяч килокалорий в сутки.

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Алиса Удовик
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