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14:40, 25 апреля 2023Забота о себе

Коуч перечислила способы перестать ссориться из-за кондиционера в офисе

Коуч Толстохлебова: чтобы не ссориться из-за кондиционера, нужен график проветривания

Фото: Carlos Lindner / Unsplsh

Если температура в офисе не соответствует санитарным нормам, сотрудники должны обратиться к руководству, считает карьерный коуч Екатерина Толстохлебова. Способы перестать ссориться из-за кондиционера или проветривания она перечислила в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, если начальство не желает прислушиваться к сотрудникам, нужно идти в профсоюз, Роструд, суд, прокуратуру с коллективной жалобой. Если же температура в офисе соответствует нормам, но остаются люди, которым слишком холодно или слишком жарко, необходимо найти компромисс.

Сотрудники, которым жарко, могут подарить пледы постоянно мерзнущим коллегам. Можно составить график проветривания и уходить из офиса в этот момент. Или одних посадить ближе к окну и кондиционеру, других — подальше от них

Екатерина Толстохлебовакарьерный коуч
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Александра Лисица
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