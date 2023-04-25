Коуч перечислила способы перестать ссориться из-за кондиционера в офисе

Коуч Толстохлебова: чтобы не ссориться из-за кондиционера, нужен график проветривания

Если температура в офисе не соответствует санитарным нормам, сотрудники должны обратиться к руководству, считает карьерный коуч Екатерина Толстохлебова. Способы перестать ссориться из-за кондиционера или проветривания она перечислила в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, если начальство не желает прислушиваться к сотрудникам, нужно идти в профсоюз, Роструд, суд, прокуратуру с коллективной жалобой. Если же температура в офисе соответствует нормам, но остаются люди, которым слишком холодно или слишком жарко, необходимо найти компромисс.

Сотрудники, которым жарко, могут подарить пледы постоянно мерзнущим коллегам. Можно составить график проветривания и уходить из офиса в этот момент. Или одних посадить ближе к окну и кондиционеру, других — подальше от них Екатерина Толстохлебова карьерный коуч

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