Дух убитого «дал» показания в суде

В Малайзии дух убитого вселился в женщину и заявил о ее невиновности

На суде в Малайзии подозреваемая в убийстве заявила, что в нее вселился дух покойного мужа. Об этом сообщает Free Malaysia Today.

В ходе судебного заседания 56-летняя Лау Сек Ян неожиданно стала давать показания от имени убитого — 55-летнего По Сенг Хиапа, которого она, по версии следствия, заколола ножом. Дух, якобы вселившийся в женщину, пытался убедить собравшихся в ее невиновности.

Я — скончавшийся По Сенг Хиап. Я сейчас говорю в суде. Моя жена не убивала меня. Она ничего не сделала Лау Сек Ян обвиняемая в убийстве мужа

Дух также рассказал участникам заседания, что его смерть была предначертана свыше и потому была неизбежна.

Судья Рохани Исмаил напомнила обвиняемой, что официально разбирательство еще не началось, поэтому делать заявления рано. Однако Лау Сек Ян продолжила вещать от имени духа и попросила прекратить ее преследование.

В январе 55-летнего По Сенг Хиапа обнаружили мертвым у себя дома с многочисленными колотыми ранами в области груди и живота. Одна из его четырех дочерей, ставшая свидетельницей убийства, обратилась в полицию и рассказала, что Лау Сек Ян напала на мужа с ножом после ссоры, связанной с деньгами.

До ареста Лау Сек Ян работала лектором и преподавателем, а в 2018 году была независимым кандидатом во время выборов в городе Порт Диксон.

Ранее сообщалось об индийке, которую убил муж-двоеженец. Мужчина собирался при помощи женитьбы на девушке эмигрировать в Канаду, но убил ее, когда его план провалился.